Норвегия ужесточает карантин, вводится запрет на продажу алкоголя в общепитах

Фото: премьер-министр Эрна Солберг (flickr.com/statsministerenskontor)

Правительство Норвегии решило ужесточить карантин на фоне высокой заболеваемости коронавирусом. Новые меры будут действовать с 4-го по 18 января.

Об этом сообщает NRK.

Премьер-министр Эрна Солберг рассказала, что тенденция к возрастанию заболеваемости имеется в более чем 40 муниципалитетах. И чтобы этот процесс остановить, вводятся новые ограничения.

С понедельника запрещены походы в гости. Исключением является посещение проживающего одного человека одним-двумя постоянными гостями или же членами семьи. Также могут ходить друг к другу дети из одной группы в детсаде или класса в школе.

В барах и ресторанах запрещается подавать алкогольные напитки. При этом сами заведения остаются открытыми. За пределами домов можно собираться группами до пяти человек, для празднования, например, дня рождения в аредованных помещениях.

Разрешается не более 10 человек на различных мероприятиях на улице. Но при этом можно собирать до 200 человек на мероприятия, где есть стационарные сидячие места. На похоронах можно собираться до 50 человек даже при отсутствии стационарных сидений.

Кроме этого, рекомендуется занятия в колледжах, училищах и университетах перевести в онлайн-режим на этот период. Школы и детсады остануться открытыми, но в средних и старших классах предлагают больше заниматься дистанционно.

Магазины и супермаркеты продолжат работу с соблюдением требований по социальной дистанции для клиентов.

В конце декабря сообщалось, что правительство Норвегии вводит требование, по которому все въезжающие в страну должны сдать тест на коронавирус. Норма вступила в силу в субботу, 2 января.