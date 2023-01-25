Норвегія підтвердила готовність відправити танки в Україну

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що країна передасть танки для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

Кількість танків та час коли вони надійдуть до України Арільд Грам не розголошує.

Нагадаємо, про те, скільки танків може отримати українська армія – розповідає РБК-Україна.

Також сьогодні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.

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