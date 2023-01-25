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Норвегия подтвердила готовность отправить танки в Украину

Фото: министр обороны Бьорн Арильд Грамм (facebook.com Bjørn Arild Gram)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что страна передаст танки для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Количество танков и время, когда они поступят в Украину, Арильд Грам не разглашает.

Напомним, о том, сколько танков может получить украинская армия - рассказывает РБК-Украина.

Также сегодня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.

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