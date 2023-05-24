Норвегія підтримує навчання українських пілотів на винищувачах F-16

"Уряд позитивно ставиться до такої ініціативи. Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, який внесок ми можемо зробити навчання українських пілотів", - сказав міністр.

Зазначається, що серед партій у Стортингу (парламент Норвегії - ред.) насамперед "Ліберальна партія" зацікавлена у тому, щоб Норвегія також надала Україні винищувачі.

"Ми повинні бути впевнені, що західні країни направляють літаки, і заявити про це дуже чітко, тому що це може бути важливим для роз'яснень, необхідних в інших країнах", - сказала лідер партії Гурі Мелбі.

Вона вважає, що Норвегія має передати Україні літаки, якщо це можливо.

F-16 для України

Першими про роботу над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України заявили прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте. Пізніше до ініціативи приєднались низка інших країни.

Окрім того, 19 травня президент США Джо Байден під час виступу на саміті G7 виступив з підтримкою коаліції винищувачів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що головною задачею винищувачів F-16 в Україні буде завоювати перевагу в повітрі та покрити територію, куди не дістає наземні системи ППО.