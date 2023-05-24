Норвегія підтримує навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Норвегія підтримає навчання українських пілотів на винищувачах F-16, уряд країни позитивно ставиться до цього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама, яку приводить NRK.
"Уряд позитивно ставиться до такої ініціативи. Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, який внесок ми можемо зробити навчання українських пілотів", - сказав міністр.
Зазначається, що серед партій у Стортингу (парламент Норвегії - ред.) насамперед "Ліберальна партія" зацікавлена у тому, щоб Норвегія також надала Україні винищувачі.
"Ми повинні бути впевнені, що західні країни направляють літаки, і заявити про це дуже чітко, тому що це може бути важливим для роз'яснень, необхідних в інших країнах", - сказала лідер партії Гурі Мелбі.
Вона вважає, що Норвегія має передати Україні літаки, якщо це можливо.
F-16 для України
Першими про роботу над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України заявили прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте. Пізніше до ініціативи приєднались низка інших країни.
Окрім того, 19 травня президент США Джо Байден під час виступу на саміті G7 виступив з підтримкою коаліції винищувачів.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що головною задачею винищувачів F-16 в Україні буде завоювати перевагу в повітрі та покрити територію, куди не дістає наземні системи ППО.
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