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Норвегія першою приєдналася до бойкоту змагань із фехтування з РФ і Білоруссю

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Осло, П'ятниця 14 квітня 2023 21:08
Норвегія першою приєдналася до бойкоту змагань із фехтування з РФ і Білоруссю Фото: Норвезькі фехтувальники не змагатимуться з Росією (facebook.com/norgesfekteforbund)
Автор: Антон Федорців

Компанію українських фехтувальникам у відмові від виступів разом із білоруськими та російськими атлетами складуть норвежці.

Про це заявила Федерація фехтування Норвегії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Представники скандинавської збірної бойкотуватимуть турніри за участю спортсменів із РФ і Білорусі. Додатково Норвегія на знак протесту через повернення обох країн відмовилася від проведення змагань.

"Після затвердження більшістю на конгресі FIE дозволу росіянам і білорусам відновити виступи, керівництво федерації фехтування вирішило не відправляти спортсменів на змагання і першості за їхньої участі", – йдеться в заяві.

Замість Кубка світу норвезькі функціонери запланували провести спільні з іншими скандинавами змагання. Федерація запросить фехтувальників із Швеції та Фінляндії. Бойкот Норвегії – перший після відмови України від участі в турнірах із представниками країни-агресорки та її союзниці протест. Невдоволення і частковий бойкот раніше оголосили Данія, Німеччина, Польща та Франція.

Напередодні Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосуватимуться всіх представників олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації будуть зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

До слова, раніше Міжнародна федерація плавання відклала розгляд повернення РФ і Білорусі в змагання до літа.

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