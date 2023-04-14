Норвегия первой присоединилась к бойкоту соревнований по фехтованию с РФ и Беларусью

Компанию украинских фехтовальщиков в отказе от выступлений вместе с белорусскими и российскими атлетами составят норвежцы.

Об этом заявила Федерация фехтования Норвегии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Представители скандинавской сборной будут бойкотировать турниры с участием спортсменов из РФ и Беларуси. Дополнительно Норвегия в знак протеста из-за возвращения обеих стран отказалась от проведения соревнований.

"После утверждения большинством на конгрессе FIE разрешения россиянам и белорусам возобновить выступления, руководство федерации фехтования решило не отправлять спортсменов на соревнования и первенства с их участием", – говорится в заявлении.

Вместо Кубка мира норвежские функционеры запланировали провести совместные с другими скандинавами соревнования. Федерация пригласит фехтовальщиков из Швеции и Финляндии. Бойкот Норвегии – первый после отказа Украины от участия в турнирах с представителями страны-агрессора и ее союзницы протест. Недовольство и частичный бойкот ранее объявили Дания, Германия, Польша и Франция.

Накануне Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения будут касаться всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации будут обязаны отзывать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.