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Норвегія перемогла в першій естафеті Обергофа, Україна фінішувала за межами топ-10

Фото: Норвезькі біатлоністи не мали рівних в естафеті (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету етапу Кубка світу з біатлону 2023/24 в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Скандинавська збірна вдесяте поспіль тріумфувала в естафеті. Кольори команди на 30-кілометровій станції цього разу захищали Стремсгейм, Легрейд і брати Бьо.

На стартовому відрізку головним конкурентом скандинавів була Франція. На передачі естафети Фаб'єн Клод відстав від конкурента всього на 4,7 секунди. Натомість українці були п'ятими.

Утім, далі падіння зазнали і збірна Франції, і збірна України. На друге місце після другого етапу вирвалася Німеччина. Більше того, невдала стрільба Тар'єя Бьо призвела до того, що на третю зміну біатлоністів господарі прийшли з Норвегією разом.

Однак, на фінальному відрізку за скандинавів біг Йоганнес Бьо. Він на обох вогневих рубежах був точним і традиційно був недосяжним за швидкістю. Зрештою, німці відстали від норвезької збірної на понад дві хвилини. Трійку призерів замкнула Італія, а збірна України – лише 13-та.

Підсумки естафети 4x7,5 км, чоловіки:

  1. Норвегія
  2. Німеччина (+2:01,9)
  3. Італія (+2:50,5)

...

13. Україна (+6:47,7)

Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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