Норвегия победила в первой эстафете Оберхофа, Украина финишировала за пределами топ-10

Скандинавская сборная в десятый раз подряд триумфовала в эстафете. Цвета команды на 30-километровой станции в этот раз защищали Стремсхейм, Легрейд и братья Бе.

На стартовом отрезке главным конкурентом скандинавов была Франция. На передаче эстафеты Фабьен Клод отстал от конкурента всего на 4,7 секунды. В свою очередь украинцы были пятыми.

Впрочем, дальше падения испытали и сборная Франции, и сборная Украины. На второе место после второго этапа вырвалась Германия. Более того, неудачная стрельба Тарьея Бе привела к тому, что на третью смену биатлонистов хозяева пришли с Норвегией вместе.

Однако, на финальном отрезке за скандинавов бежал Йоханнес Бе. Он на обоих огневых рубежах был точным и традиционно недосягаем по скорости. В конце концов, немцы отстали от норвежской сборной более двух минут. Тройку призеров замкнула Италия, а сборная Украины – лишь 13-я.

Результаты эстафеты 4x7,5 км, мужчины:

Норвегия Германия (+2:01,9) Италия (+2:50,5)

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13. Украина (+6:47,7)