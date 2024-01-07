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Норвегия победила в первой эстафете Оберхофа, Украина финишировала за пределами топ-10

Фото: Норвежские биатлонисты не имели равных в эстафете (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету этапа Кубка мира по биатлону 2023/24 в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинавская сборная в десятый раз подряд триумфовала в эстафете. Цвета команды на 30-километровой станции в этот раз защищали Стремсхейм, Легрейд и братья Бе.

На стартовом отрезке главным конкурентом скандинавов была Франция. На передаче эстафеты Фабьен Клод отстал от конкурента всего на 4,7 секунды. В свою очередь украинцы были пятыми.

Впрочем, дальше падения испытали и сборная Франции, и сборная Украины. На второе место после второго этапа вырвалась Германия. Более того, неудачная стрельба Тарьея Бе привела к тому, что на третью смену биатлонистов хозяева пришли с Норвегией вместе.

Однако, на финальном отрезке за скандинавов бежал Йоханнес Бе. Он на обоих огневых рубежах был точным и традиционно недосягаем по скорости. В конце концов, немцы отстали от норвежской сборной более двух минут. Тройку призеров замкнула Италия, а сборная Украины – лишь 13-я.

Результаты эстафеты 4x7,5 км, мужчины:

  1. Норвегия
  2. Германия (+2:01,9)
  3. Италия (+2:50,5)

...

13. Украина (+6:47,7)

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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