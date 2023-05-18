Норвегія передасть Україні вісім MLRS і три радари Arthur

"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Необхідно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б надати без тісної співпраці з Великобританією", - йдеться у заяві.

За його словами, ця зброя мала великий вплив на війну і дала Україні можливість атакувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту. Офіційно міністр не повідомив, які саме MLRS передадуть Україні, проте на сайті розміщена фотографія установки M270.

Норвегія також ухвалила рішення передати Україні три радари Arthur зі складу Міноборони. Ці радари використовують для виявлення ворожої артилерії. Раніше подібні радари вже передавала Британія.

"Український народ показав вражаючу стійкість. Їхня боротьба - це і наша боротьба - за свободу, демократію та безпеку", - додав міністр оборони.

Arthur

Контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції. У британській армії його називають "мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою".