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Норвегія передасть Україні два ЗРК NASAMS

Фото: Володимир Зеленський, президент України (twitter com)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе ЗРК NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Норвегії.

"Уряд вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО", - сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укомплектовані системи NASAMS.

"Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів", - додав міністр.

Допомога від Норвегії

Сьогодні стало відомо, що Норвегія передасть Україні додаткову тисячу крихітних безпілотників Black Hornet для ведення розвідки.

Вчора повідомлялось, що Норвегія збільшить свою військову допомогу Україні на 2,5 млрд крон (240 млн доларів) цього року до 10 млрд крон.

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