Норвегія передає Україні додаткову тисячу мікродронів Black Hornet для ведення розвідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Міноборони Норвегії .

"Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень. Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових комплектів безпілотників", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Black Hornet

Дрони від Teledyne FLIR є лідерами світового ринку. Їх використовує низка союзників України, включно з США та Британію.

Такі безпілотники використовується для розвідки та визначення цілей. За словами міністра оборони Норвегії, вони прості в експлуатації.

Ці в ійськові нанодрони Black Hornet важать 32 грами, ї х важко виявити, тому вони особливо добре підходять для бою в міських районах.

Зазначимо, що вперше Норвегія та Британія заявили про поставки Україні мікродронів Black Hornet у серпні 2022 року.

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