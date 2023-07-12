RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвегия передаст Украине два ЗРК NASAMS

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (twitter com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Норвегии решило передать Украине пакет военной помощи, который включает в себя ЗРК NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

"Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укомплектованные системы NASAMS.

"Противовоздушная оборона является первоочередной потребностью с украинской стороны. Украина нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов", - добавил министр.

Помощь от Норвегии

Сегодня стало известно, что Норвегия передаст Украине дополнительную тысячу крошечных беспилотников Black Hornet для разведки.

Вчера сообщалось, что Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд. крон (240 млн. долларов) в этом году до 10 млрд. крон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияПВОВойна в Украине