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Норвегія передасть Україні три ракетні системи M270

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Осло, Середа 29 червня 2022 13:00
Норвегія передасть Україні три ракетні системи M270 Фото: Україна отримає від Норвегії MLRS M270 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Норвегія погодила передачу Україні трьох ракетних систем MLRS M270. Для цього країна співпрацює з Великобританією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Норвегії.

Глава оборонного відомства Бьорн Арільд Грам заявив, що Норвегія надасть установки, які знаходяться на зберіганні. Техніка потребує модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх модернізували для подальшої відправки в Україну.

Всього в Норвегії на зберіганні знаходяться 12 ракетних систем. Також Україна отримає ще 5 тисяч гранат.

Варто зазначити, що M270 - це гусенична реактивна установка, яка може вести вогонь на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Їх використовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів.

Нагадаємо, раніше Великобританія заявила, що надасть Україні ракетні системи M270 і боєприпаси до них.

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