Норвегия передала Украине новое вооружение: что именно

"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам России. Украина запросила этот вид поддержки вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

В ведомстве отметили, что украинские военные прошли обучение в Германии для управления самоходными гаубицами.