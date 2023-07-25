Норвегія передала понад 20 млн євро на боєприпаси для ЗСУ та запчастини до Leopard 2

"Спільні зусилля ЄС і Норвегії з надання військової допомоги Україні є зразковим прикладом того, як синергія може багаторазово збільшити нашу підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", - сказав дипломат.

За його словами, разом із партнерами ЄС продовжить допомагати Україні всіма можливими способами стільки, скільки буде потрібно.

"Це також ще одне підтвердження тісної співпраці між ЄС і Норвегією в питаннях безпеки та оборони", - додав Боррель.

На що підуть виділені гроші

Відповідаючи на потреби України, Норвегія виділила цю суму спеціально на постачання боєприпасів і запасних частин для танків Leopard 2.

Попередня допомога Норвегії в рамках спільних зусиль ЄС

Це вдруге, коли Норвегія робить фінансовий внесок до Європейського фонду миру, тим самим фактично збільшуючи свій загальний внесок до 400 мільйонів норвезьких крон (приблизно 36,5 мільйона євро).

31 жовтня 2022 року уряд Норвегії оголосив про своє рішення підтримати EUMAM в Україні добровільним фінансовим внеском у розмірі 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйонів євро) до Європейського фонду миру.

Інша допомога Україні від Норвегії

Раніше повідомлялось, що уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе ЗРК NASAMS.

Також Норвегія збільшить свою військову допомогу Україні на 2,5 млрд крон (240 млн доларів) цього року до 10 млрд крон.