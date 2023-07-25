Норвегия передала более 20 млн евро на боеприпасы для ВСУ и запчасти к Leopard 2

"Совместные усилия ЕС и Норвегии по оказанию военной помощи Украине являются образцовым примером того, как синергия может многократно увеличить нашу поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", - сказал дипломат.

По его словам, вместе с партнерами ЕС продолжит помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько потребуется.

"Это также еще одно подтверждение тесного сотрудничества между ЕС и Норвегией в вопросах безопасности и обороны", - добавил Боррель.

На что пойдут выделенные деньги

Отвечая на потребности Украины, Норвегия выделила эту сумму специально на поставку боеприпасов и запасных частей для танков Leopard 2.

Предыдущая помощь Норвегии в рамках совместных усилий ЕС

Это второй раз, когда Норвегия делает финансовый вклад в Европейский фонд мира, тем самым фактически увеличивая свой общий вклад до 400 миллионов норвежских крон (примерно 36,5 миллиона евро).

31 октября 2022 года правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать EUMAM в Украине добровольным финансовым взносом в размере 150 миллионов норвежских крон (примерно 14,5 миллионов евро) в Европейский фонд мира.

Другая помощь Украине от Норвегии

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии решило передать Украине пакет военной помощи, который включает в себя ЗРК NASAMS.

Также Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд крон (240 млн долларов) в этом году до 10 млрд крон.