Норвегия передает Украине дополнительную тысячу микродронов Black Hornet для ведения разведки

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Минобороны Норвегии .

"Украина очень довольна предварительными норвежскими поставками этого типа разведывательных беспилотников, разработанных в сотрудничестве между Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований. Беспилотник, получивший название Black Hornet, производится в Норвегии, и сейчас мы предоставляем Украине 1000 новых комплектов беспилотников", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Black Hornet

Дроны от Teledyne FLIR являются лидерами мирового рынка. Их использует ряд союзников Украины, включая США и Британию.

Такие беспилотники используются для разведки и определения целей. По словам министра обороны Норвегии, они просты в эксплуатации.

Эти в оенные нанодроны Black Hornet весят 32 грамма, их трудно обнаружить, поэтому они особенно хорошо подходят для боя в городских районах.

Напомним, что впервые Норвегия и Британия заявили о поставках Украине микродронов Black Hornet в августе 2022 года.

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