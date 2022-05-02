Норвегия отправит в Украину 155-мм гусеничные гаубицы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen .

Самоходная гаубица M109A3GN – это норвежская версия 155-мм самоходной гаубицы американского производства M109 на гусеничном бронированном шасси. Самоходные установки были приобретены с 1969 по 1971 год у Западной Германии в количестве 126 единиц, затем модернизированы. Предположительно в Украину отправятся 20 единиц бронетехники.

Ранее Норвегия отправила Киеву 5 тысяч защитных шлемов, 1500 бронежилетов, 2 тысячи спальных мешков, 10 тысяч спальных подушек и 15 тысяч полевых пайков, 4 тысячи противотанковых ракет M72 LAW и 100 зенитных ракет Mistral и пр.