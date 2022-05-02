RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норвегія відправить в Україну 155-мм гусеничні гаубиці

Гаубиці M109A3GN (Фото: nato.int)
Автор: Константин Широкун

Норвегія має намір поставити на Україну гаубиці. Йдеться про 155-мм гусеничних самохідних гаубицях M109A3GN. Замість застарілої артилерійської установки Міністерство оборони закуповує південнокорейські 155-мм САУ K9 Thunder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.

Самохідна гаубиця M109A3GN - це Норвезька версія 155-мм самохідної гаубиці американського виробництва M109 на гусеничному броньованому шасі. Самохідні установки були придбані з 1969 по 1971 рік у Західній Німеччині в кількості 126 одиниць, потім модернізовані. Імовірно в Україну відправляться 20 одиниць бронетехніки.

Раніше Норвегія відправила Києву 5 тисяч захисних шоломів, 2 тисячі спальних мішків, 10 тисяч спальних подушок і 15 тисяч польових пайків, 4 тисячі протитанкових ракет M72 LAW і 100 зенітних ракет Mistral та ін.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниНорвегия