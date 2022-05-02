Норвегія відправить в Україну 155-мм гусеничні гаубиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen .

Самохідна гаубиця M109A3GN - це Норвезька версія 155-мм самохідної гаубиці американського виробництва M109 на гусеничному броньованому шасі. Самохідні установки були придбані з 1969 по 1971 рік у Західній Німеччині в кількості 126 одиниць, потім модернізовані. Імовірно в Україну відправляться 20 одиниць бронетехніки.

Раніше Норвегія відправила Києву 5 тисяч захисних шоломів, 2 тисячі спальних мішків, 10 тисяч спальних подушок і 15 тисяч польових пайків, 4 тисячі протитанкових ракет M72 LAW і 100 зенітних ракет Mistral та ін.