Норвегія надає гранти релокованим українським підприємствам: умови
Норвезька рада у справах біженців розпочала програму підтримки власників бізнесу, які переїхали з територій ведення активних бойових дій до Львівської або Тернопільської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Заявку на отримання гранту можна подати до 20 квітня.
Основні умови на подання заявки:
• підприємство має потенціал для створення нових робочих місць;
• діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, в яку його переміщено.
Заповнити анкету на участь у конкурсі можна, перейшовши за посиланням.
Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.
Щоб отримати додаткову інформацію щодо гранту, зверніться за телефоном гарячої лінії: 0 800 302 007 або ж напишіть на електронну адресу: ua.info@nrc.no.
Раніше ми писали про те, що українські підприємці зможуть отримати до 500 тисяч євро кредиту на розширення свого бізнесу від Німеччини.
Також нагадаємо, що українці можуть отримати грант до мільйона гривень на власний бізнес від програми "єРобота".
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