Норвегія надає гранти релокованим українським підприємствам: умови

Норвезька рада у справах біженців розпочала програму підтримки власників бізнесу, які переїхали з територій ведення активних бойових дій до Львівської або Тернопільської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Заявку на отримання гранту можна подати до 20 квітня.

Основні умови на подання заявки:

• підприємство має потенціал для створення нових робочих місць;

• діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, в яку його переміщено.

Заповнити анкету на участь у конкурсі можна, перейшовши за посиланням.

Якщо бізнес сімейний, то заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо гранту, зверніться за телефоном гарячої лінії: 0 800 302 007 або ж напишіть на електронну адресу: ua.info@nrc.no.