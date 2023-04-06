Малий та середній бізнес може отримати допомогу від Німеччини: вимоги та умови

Від сьогодні стартував проект допомоги від Німеччини, з яким українські підприємці зможуть отримати до 500 тисяч євро кредиту на розширення свого бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Сьогодні, 6 квітня, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук презентував старт програми з підтримки фінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств "Додай енергії твоєму бізнесу".

Фінансування програми передбачено на суму 7 мільйонів євро у межах проекту уряду Німеччини "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор".

Хто може долучитися до Програми?

Мікро-, малі та середні підприємства, які:

здійснюють свою діяльність понад 1 рік;

мають позитивну кредитну історію;

їх інвестиційний проект у сфері енергоефективності має забезпечити мінімальне зниження CO2 на 20%.

Як взяти участь?

Підприємство має звернутись до одного з банків-партнерів, а саме до "Укргазбанку" чи "Банк Львів", та надати необхідний пакет документів, на підставі яких та відповідно до критеріїв прийнятності програми банк приймає рішення щодо видачі кредиту.

Максимальна сума кредиту - до 500 тисяч євро у гривневому еквіваленті. Максимальний строк інвестиційного кредиту – 5 років.

"В умовах зростання цін на енергоносії в Україні та в усьому світі важливість Програми є напрочуд високою. Перші кредити в рамках Програми будуть надані для енергозабезпечення малих та середніх підприємств України шляхом закупівлі альтернативних джерел живлення для забезпечення безперебійної роботи малих та середніх підприємств України. А це сотні збережених робочих місць, а отже сотні щасливих українських родин. Позику від Уряду Німеччини надано на 30 років, тож проект буде довготривалим", - зазначив виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що українські підприємці можуть отримати по 10 тисяч євро на розвиток свого бізнесу.

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