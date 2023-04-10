ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия предоставляет гранты релоцированным украинским предприятиям: условия

Новина українською →
Львов, Тернополь, Понедельник 10 апреля 2023 13:12
Норвегия предоставляет гранты релоцированным украинским предприятиям: условия Фото: Норвегия предоставляет гранты релоцированным украинским предприятиям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки владельцев бизнеса, переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Заявку на получение гранта можно подать до 20 апреля.

Основные условия подачи заявки:

• у предприятия есть потенциал для создания новых рабочих мест;

• деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общества, в которое он перемещен.

Заполнить анкету на участие в конкурсе можно, перейдя по ссылке.

Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи.

Для получения дополнительной информации о гранте обратитесь по телефону горячей линии: 0 800 302 007 или напишите на электронный адрес: ua.info@nrc.no.

Ранее мы писали, что украинские предприниматели смогут получить до 500 тысяч евро кредита на расширение своего бизнеса от Германии.

Также напомним, что украинцы могут получить грант до миллиона гривен на собственный бизнес от программы "єРобота".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Тернополь бизнес
NEWS
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены