Норвегія хоче використати штучний сніг, щоб врятувати льодовик: як це працює

У Норвегії можуть використати штучний сніг для того, щоб врятувати льодовик. Якщо нічого не робити, то він може розтанути вже за вісім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

Генеральний директор літнього лижного центру "Гальгепігген" Пер Арне Воле заявив, що не бачить іншого виходу, окрім як закачувати 700 000 кубометрів штучного снігу на рік для збереження останнього високогірного льодовика Норвегії.

За даними видання, у 2002 році Норвегія почала виробництво штучного снігу для льодовика Веслеювбрен. Тепер вони хочуть розширити об’єкт, щоб зберегти і цей Гальгепігген ще на кілька десятиліть.

"Зрозуміло, що це парадокс, що ми повинні виробляти сніг тут, під Гальгепіггеном, але зараз це реальність", - заявив він.

За словами гендиректора, щороку з популярного альпійського льодовика зникає мільйон кубічних метрів снігу.

"Тільки за мій час там, де ми зараз стоїмо, воно зменшилося на 17 метрів. Тож через вісім років тут більше не буде льодовиків, якщо ми не додамо штучного снігу", - каже Воле.

Викладач першого курсу NTNU Руне Странд Одегорд досліджував це питання протягом кількох років і зробив розрахунки на основі даних Метеорологічного інституту.

"За допомогою штучного снігу ви зможете нарощувати льодовик. І насправді немає іншого способу зробити це", - каже викладач.

Водночас Воле зауважив, що з великою спорудою штучного снігу лижний центр можна буде зберегти відкритим до 2050 року.

"Я можу працювати тут ще сім років, а потім піти, або я можу інвестувати в систему штучного снігу та працювати до 2050 року", - уточнив він.