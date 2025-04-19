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Норвегия хочет использовать искусственный снег, чтобы спасти ледник: как это работает

Норвегия, Суббота 19 апреля 2025 18:46
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Норвегия хочет использовать искусственный снег, чтобы спасти ледник: как это работает Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Норвегии могут использовать искусственный снег для того, чтобы спасти ледник. Если ничего не делать, то он может растаять уже через восемь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Генеральный директор Пер Арне Воле заявил, что не видит другого выхода, кроме как закачивать 700 000 кубометров искусственного снега в год для сохранения последнего высокогорного ледника Норвегии.

В 2002 году они начали производство искусственного снега на Veslejuvbreen. Теперь они хотят расширить объект, чтобы сохранить ледник еще на несколько десятилетий.

"Понятно, что это парадокс, что мы должны производить снег здесь, под Гальдхопиггеном, но сейчас это реальность", - заявил он.

По словам гендиректора, каждый год с популярного альпийского ледника исчезает миллион кубических метров снега.

"Только за мое время там, где мы сейчас стоим, оно уменьшилось на 17 метров. Поэтому через восемь лет здесь больше не будет ледников, если мы не добавим искусственного снега", - говорит Воле.

Преподаватель первого курса NTNU Руне Странд Одегорд исследовал этот вопрос в течение нескольких лет и сделал расчеты на основе данных Метеорологического института.

"С помощью искусственного снега вы сможете наращивать ледник. И на самом деле нет другого способа сделать это", - говорит преподаватель.

В то же время Воле отметил, что с большим сооружением искусственного снега лыжный центр можно будет сохранить открытым до 2050 года.

"Я могу работать здесь еще семь лет, а потом уйти, или я могу инвестировать в систему искусственного снега и работать до 2050 года", - уточнил он.

Заметим, что глобальное потепление продолжает менять облик нашей планеты. В этом году стало известно, что за последние 23 года ледники потеряли 6,5 триллиона тонн льда, что привело к повышению уровня моря на 18 мм.

РБК-Украина писало, что изменения климата могут вызвать рост смертности в Европе из-за влияния экстремальных температур на здоровье людей.

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