Норвегія хоче побудувати паркан на кордоні з РФ

Повідомляється, що міністр надихнулася з прикладу Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на східному кордоні.

В інтерв'ю NRK (на яке посилається Yle) вона заявила, що будівництво огорож може бути одним із способів покращити ситуацію з безпекою.

Проте поки що неясно, чи буде паркан збудований уздовж усього кордону або лише на окремій його ділянці. Як пише ЗМІ, протяжність сухопутного кордону між Норвегією та Росією становить 200 кілометрів.

Міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель зазначила, що будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити розумність таких вкладень. На її думку, інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть території, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурськугу.

Водночас міністр підкреслила, що Фінляндія вважає будівництво паркану розумним заходом, але за її словами, варто пам'ятати, що прикордонні території Фінляндії та Норвегії відрізняються за ландшафтом і кордон між Фінляндією та Росією набагато довший.

Видання нагадує, що паркан має допомогти у разі потоку біженців. Так відбувалося у 2015 році, коли через Стурскуг, єдиний прикордонний пункт між Норвегією та РФ, пішки та на велосипедах прибули 5000 людей із Росії, які просили притулок.

Також NRK повідомляє про мігрантів із третіх країн, які минулого року потрапили до Фінляндії. Як результат, фінська влада вважала це інструменталізованою міграцією і в результаті на кордоні було побудовано паркан завдовжки 200 км.