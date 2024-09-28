Країни Балтії та Польща шукають фінансування ЄС для Балтійської лінії оборони

У п'ятницю 28 вересня міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі зустрілися у латвійській столиці Даугавпілс. Вони обговорили можливе фінансування Балтійської лінії оборони із бюджету ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Естонії.

Ханно Певкур, голова естонського оборонного відомства зазначив, що ініціатива Балтійської лінії оборони отримала добрий початок, оскільки цю потребу розділяють союзники в регіоні Балтійського моря.

"Для нас дуже важливо координувати наші дії з Польщею, але ми також бачимо потенціал для співпраці з північними союзниками, особливо Фінляндією", - наголосив Певкур.

Він пояснив, що потреба в лінії оборони випливає із ситуації у сфері безпеки та підтримує нову концепцію передової оборони НАТО. Водночас вона зміцнює безпеку ЄС та військову оборону його кордонів.

"Тому ми ясно бачимо, що Європейський союз також міг би надати фінансову підтримку проекту", - додав міністр оборони Естонії.

На сайті відомства сказано, що раніше цього року міністри оборони підписали угоду, згідно з якою Естонія, Латвія та Литва найближчими роками створять лінію оборони вздовж своїх кордонів із Росією та Білоруссю. Лінія складатиметься з різних оборонних споруд з метою стримування та, за необхідності, захисту від військових загроз.

18 травня Польща оголосила про схожий проект під назвою "Східний щит". Паралельно ЄС розглядає спільні оборонні ініціативи, спрямовані на зміцнення безпеки своїх держав-членів.

"Під час зустрічі міністри оборони також отримали огляд досвіду України у будівництві оборонних споруд та відвідали оборонні об'єкти Латвії у районі Сілені", - додали на сайті оборонного відомства.

Що відомо про Балтійську лінію оборони

Створення Балтійської лінії оборони в Естонії заплановано у три етапи. На перших двох етапах буде побудовано 40 опорних пунктів та 12 складських зон з повною інфраструктурою. На третьому етапі буде збудовано вісім додаткових опорних пунктів.

Концепція цих оборонних споруд дотримується угоди, досягнутої на саміті НАТО в Мадриді, в якій наголошується, що союзники повинні бути захищені з першого метра відповідно до нових регіональних планів оборони.

Балтійська лінія оборони по суті є комплексом заходів щодо загородження та польової оборони, призначених для підтримки дій оборонних підрозділів в опорних пунктах з метою зупинення просування сил агресії у разі потреби. Ці елементи будуть розосереджені на ландшафті з урахуванням переміщень противника та аналізу навколишнього середовища, так і планів битв Сил оборони.

В даний час Естонський центр оборонних інвестицій уклав контракти на закупівлю загороджувальних матеріалів, таких як ріжучий дріт та зуби дракона, а також ведеться процес розробки прототипів бункерів.