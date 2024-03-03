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Норвегія з фотофінішем виграла біатлонний мікст в Осло, Україна за межами топ-10

Фото: Ветле Шостад Крістіансен тріумфував у столиці Норвегії (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Збірна Норвегії здобула драматичну перемогу в одиночній змішаній естафеті на домашньому етапі Кубка світу 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Господарі виступили в складі Юні Арнеклейв і Ветле Шостада Крістіансена. До фінішу команда дісталися з часом 38:43,6 хвилин.

Упродовж дистанції лідерство кілька разів переходило з рук у руки. У ролі першої збірної побували Швеція, Норвегія і Фінляндія. Після останньої стрільби першим був швед Самуельссон, але Крістіансен дихав йому в спину. Зрештою, для визначення переможця знадобився фотофініш – норвезький біатлоніст випередив суперника на 0,1 секунди.

Доповнила трійку призерів збірна Фінляндії. Натомість українська команда в складі Дмитренко та Підручного фінішувала на 12-й сходинці. Вони вдвох використали 12 додаткових патронів, а лідер чоловічої збірної ще й змушений був поїхати на коло штрафу.

Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети:

  1. Норвегія
  2. Швеція (+0,1)
  3. Фінляндія (+31,3)

...

12. Україна (+2:34,4)

До слова, напередодні Легрейд виграв другу гонку поспіль в Гольменколлені.

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