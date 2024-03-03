Норвегия с фотофинишем выиграла биатлонный микст в Осло, Украина за пределами топ-10

Хозяева выступили в составе Юни Арнеклейв и Ветли Шостада Кристиансена. До финиша команда добралась со временем 38:43,6 минут.

На протяжении дистанции лидерство несколько раз переходило из рук в руки. В качестве первой сборной побывали Швеция, Норвегия и Финляндия. После последней стрельбы первым был швед Самуэльсон, но Кристиансен дышал ему в спину. В конце концов, для определения победителя понадобился фотофиниш – норвежский биатлонист опередил соперника на 0,1 секунды.

Дополнила тройку призеров сборная Финляндии. В свою очередь украинская команда в составе Дмитренко и Пидручного финишировала на 12-й строчке. Они вдвоем использовали 12 дополнительных патронов, а лидер мужской сборной еще и вынужден был уехать на круг штрафа.

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты:

Норвегия Швеция (+0,1) Финляндия (+31,3)

...

12. Украина (+2:34,4)