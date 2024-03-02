Легрейд здобув друге "золото" на домашньому етапі Кубка світу

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд виграв чоловічий мас-старт під час змагань в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Скандинав після перемоги в індивідуальній гонці виявився найкращим і в наступних стартах. Він подолав дистанцію на 15 кілометрів за 37:52,0 хвилин.

Легрейд непогано виступив на стрільбищі, закривши 19 з двох десятків мішеней. Окрім того, норвежець мав хорошу швидкість лижним ходом, тож на фініші випередив німця Долля на шість з хвостиком секунд. Останній припустився двох промахів.

Швед Нелін несподівано замкнув трійку призерів. Тріумфатор недавнього чемпіонату світу в естафеті лише на другому вогневому рубежі одного разу схибив. Натомість на трьох інших закрив усі мішені та вдовольнився "бронзою".

Залишилися без медалей звичні фаворити сезону – інші норвежці. Тар'єй Бьо завершив змагання на 7-й позиції, а його молодший брат Йоганнес взагалі став 14-м. Крістіансен же фінішував на 10-й сходинці. Українці в мас-старті не виступали.

Підсумки біатлонного мас-старту 15 км, чоловіки: