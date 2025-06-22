Норвегія дає 400 млн доларів на дрони для України, - Зеленський

Україну відвідав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Він оголосив про виділення 400 млн доларів на дрони для українського війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.
"Є рішення про 400 млн доларів у наше виробництво, нові інвестиції на дрони, передусім. МИ працюємо разом для того, щоб створити усі передумови і виробляти ППО в Україні. З Норвегією кроки для цього ми робимо", - розповів президент.
За словами Зеленського, в Україні вже відкрили норвезької Kongsberg Defence & Aerospace - однієї з найбільших європейських оборонних компаній, яка виробляє системи NASAMS.
Зазначимо, перші системи ППО NASAMS українське військо отримало на озброєння у листопаді 2022 року. За перші ж 5 місяців роботи NASAMS українські зенітники знищили з їх допомогою більше сотні ракет та безпілотників.
Нагадаємо, на початку червня під час засідання у форматі "Рамштайн" президент Зеленський запропонував партнерам збирати західні системи протиповітряної оборони на території України. Зокрема, йшлося і про системи ППО NASAMS.
А раніше, у лютому цього року, президент компанії Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі заявляв про наміри започаткувати виробництво ракет для NASAMS в Україні. За його словами, спільні підприємства для масового виробництва ракет можна налагодити за кілька місяців.
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