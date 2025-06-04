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Зеленський на "Рамштайні" запропонував збирати IRIS-T і NASAMS в Україні

Середа 04 червня 2025 18:13
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Зеленський на "Рамштайні" запропонував збирати IRIS-T і NASAMS в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Західні партнери України планують збільшити виробництво систем ППО IRIS-T і NASAMS. Збирати такі системи можна прямо в Україні.

Як передає РБК-Україна, про це на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Уже почалися дискусії у ваших країнах про збільшення виробництва систем NASAMS, IRIS-T та інших, їх можна буде виробляти в Україні. Ці системи ППО зміцнюватимуть нашу спільну безпеку. Адже те, що ми будемо виробляти тут, захищатиме і вас і нас", - зазначив глава української держави.

Він також додав, що Україна разом із партнерами плідно співпрацює в питанні виробництва української зброї. Мова про інвестиції. Кілька проєктів було запущено.

"Ми хочемо збільшити виробництво на 50%. Адже ми знаємо, що потребує зараз українська промисловість. У нас є сили, у нас є резерви, є бажання, нам потрібне фінансування. І ми готові надати деталізовані підрахунки", - розповів президент.

Зеленський нагадав, що в Україні покращують оснащення дронів і показують справжні результати. Зокрема, це показує операція "Павутина".

Він уточнив, що зараз в українському бюджеті доступно 70 млрд доларів на закупівлю зброї.

"Тому нам потрібен тімбілдинг, ми повинні об'єднуватися. Тому для нас результати сьогоднішнього засідання Контактної групи дуже важливі. Особливо коли йдеться про інвестиції в оборонний сектор України", - розповів президент.

ППО для України

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони - це одна з головних потреб України, оскільки Росія регулярно атакує українську цивільну інфраструктуру ракетами та дронами.

28 травня президент Володимир Зеленський розповів, що Україні вдалося досягти важливих домовленостей про протиповітряну оборону з Німеччиною.

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