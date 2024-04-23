Норвегия анонсировала существенное увеличение военной помощи для Украины

Норвегия планирует "существенное" увеличение помощи Украине. Сумма еще не определена, ее будут обсуждать в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Он отметил, что "речь идет о значительном увеличении, которое действительно является актуальным по сравнению с тем, что мы сделали до сих пор".

По словам Эйде, сумма помощи еще не определена, поскольку она должна быть предметом обсуждения с другими сторонами.

"Мы не можем быть самодовольными и говорить, что платим много. Мы действительно должны думать о том, как это закончится стратегически. И победа России - не вариант", - добавил министр, который на прошлой неделе посетил Украину.