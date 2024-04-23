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Норвегия анонсировала существенное увеличение военной помощи для Украины

Осло, Вторник 23 апреля 2024 05:25
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Норвегия анонсировала существенное увеличение военной помощи для Украины Фото: министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Норвегия планирует "существенное" увеличение помощи Украине. Сумма еще не определена, ее будут обсуждать в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Он отметил, что "речь идет о значительном увеличении, которое действительно является актуальным по сравнению с тем, что мы сделали до сих пор".

По словам Эйде, сумма помощи еще не определена, поскольку она должна быть предметом обсуждения с другими сторонами.

"Мы не можем быть самодовольными и говорить, что платим много. Мы действительно должны думать о том, как это закончится стратегически. И победа России - не вариант", - добавил министр, который на прошлой неделе посетил Украину.

Помощь Норвегии для Украины

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил о готовности Осло выделять миллиарды на противовоздушную оборону Украины. Программа "Нансен" предусматривает военную и гражданскую поддержку на сумму 75 млрд норвежских крон на период пяти лет.

Ранее правительство Норвегии разрешило прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности украинским военным.

В октябре 2023 года Норвегия объявила о выделении 18,5 млн долларов США на разминирование территории Украины.

Киев и Осло ведут переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности, которое может стать еще одним шагом к укреплению сотрудничества между двумя странами.

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