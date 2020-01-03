В Норвегии зафиксировали температурный рекорд - 19 градусов тепла

Фото: температурный рекорд в Норвегии (twitter.com/AlexisBrondum)

Температура на 25 градусов выше, чем в среднем в январе в Норвегии

В селе Сундалсора на западе Норвегии 2 января зафиксировали +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Это рекордно высокий показатель и на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране.

Believe this ... Sunndalsøra in Norway had 19C today ... 2 of january pic.twitter.com/Es0czdC6LH — Alexis Brøndum (@AlexisBrondum) January 2, 2020

По словам мэра муниципалитета Раума Ивон Уолд, люди выходили на улицу в одних футболках и плавали в море вместо того, чтобы кататься на лыжах.

Уолд и сама поплавала в море в этот день.

Метеоролог BBC Питер Макеворд рассказал, что предыдущий январский максимум в Сундалсоре составил +17,4 градусов. Он пояснил, что причина чрезвычайно высокой температуры в селе кроется в его расположении. Село находится на склоне, а потому часто подвергается воздействию фенов - сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долины.

Это не впервые в Сундалсоре наблюдаются необычно теплые зимы для скандинавской страны. Село раньше устанавливало температурные рекорды декабря (+18,3 градусов) и января (+18,9 градусов).

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в декабре 2019 года было установлено 9 температурных рекордов.

Также сообщалось, что 2019 год в Киеве стал самым теплым за историю наблюдений. Среднегодовая температура поднялась до 10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму.

По данным Центральной геофизической обсерватории, теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 градусов, и он стал самым теплым за период наблюдений.