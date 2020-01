В Норвегии зафиксировали температурный рекорд - 19 градусов тепла

Температура на 25 градусов выше, чем в среднем в январе в Норвегии

В селе Сундалсора на западе Норвегии 2 января зафиксировали +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Это рекордно высокий показатель и на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране.

Believe this ... Sunndalsøra in Norway had 19C today ... 2 of january pic.twitter.com/Es0czdC6LH