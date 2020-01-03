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В Норвегії зафіксували температурний рекорд - 19 градусів тепла

Новини » В світі     03.01.2020 - 00:47
В Норвегії зафіксували температурний рекорд - 19 градусів тепла
Фото: температурний рекорд у Норвегії (twitter.com/AlexisBrondum)

Температура на 25 градусів вища, ніж у середньому у січні в Норвегії

У селі Сундалсора на заході Норвегії 2 січня зафіксували +19 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Це рекордно високий показник і на 25 градусів вищий, ніж у середньому в цей місяць по країні.

За словами мера муніципалітету Раума Івон Уолд, люди виходили на вулицю в одних футболках і плавали в морі замість того, щоб кататися на лижах.

Уолд і сама поплавала в морі цього дня.

Метеоролог BBC Пітер Макеворд розповів, що попередній січневий максимум у Сундалсорі становив +17,4 градусів. Він пояснив, що причина надзвичайно високої температури в селі криється в його розташуванні. Село стоїть на схилі, а тому часто зазнає впливу фенів - сильних, поривчастих, теплих і сухих місцевих вітрів, що дмуть із гір у долини.

Це не вперше в Сундалсорі спостерігаються незвичайно теплі зими для скандинавської країни. Село раніше встановлювало температурні рекорди грудня (+18,3 градусів) і січня (+18,9 градусів).

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві в грудні 2019 року було встановлено 9 температурних рекордів.

Також повідомлялося, що 2019 рік у Києві став найтеплішим за історію спостережень. Середньорічна температура піднялась до 10,6 градусів, що на 2,9 градусів перевищує кліматичну норму.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 градусів, і він став найтеплішим за період спостережень.

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