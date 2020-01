В Норвегії зафіксували температурний рекорд - 19 градусів тепла

Температура на 25 градусів вища, ніж у середньому у січні в Норвегії

У селі Сундалсора на заході Норвегії 2 січня зафіксували +19 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Це рекордно високий показник і на 25 градусів вищий, ніж у середньому в цей місяць по країні.

Believe this ... Sunndalsøra in Norway had 19C today ... 2 of january pic.twitter.com/Es0czdC6LH