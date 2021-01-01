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В Норвегии на третий день нашли тело погибшего от оползня

Норвегия, Пятница 01 января 2021 21:52
В Норвегии на третий день нашли тело погибшего от оползня
Фото: поисковая операция в Норвегии (nrk.no)
Автор: Роман Тверденко

В Норвегии спасатели нашли тело одного погибшего в результате оползня неподалеку Осло. Еще девять человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает NRK.

Тело погибшего нашли днем в пятницу во время спасательной операции. Полиция не стала уточнять данные о погибшем.

К вечеру поисковая операция была прекращена из-за темноты. В субботу работы продолжат на том же месте. Без вести пропавшими до сих пор считаются девять человек.

Оползень в муниципалитете Джердрум произошел днем в среду, 30 декабря. Длина оползня составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов. Более 1000 жителей эвакуированы. Еще 1,5 тысячи человек могут быть вынуждены покинуть свои дома, поскольку еще существует угроза оползней.

Также, в Норвегии ввели требование, по которому все въезжающие в страну должны сдать тест на коронавирус. Норма вступит в силу в субботу, 2 января.

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