Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих

Фото: люди в аэропорту (pixabay.com)

Правительство Норвегии вводит требование, по которому все въезжающие в страну должны сдать тест на коронавирус. Норма вступит в силу в субботу, 2 января.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Норвегии.

"Правительство вводит обязательство проводить тестирование на COVID-19 для прибывающих в Норвегию со 2 января 2021 года. Тест должен быть проведен как можно скорее и не позднее, чем через один день после прибытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тестирование на COVID необходимо пройти в аэропорту или на другой пограничной станции, в ином случае путешественник должен связаться с муниципалитетом, чтобы заказать проведение анализа.

"Нас вдвойне беспокоит коронавирус извне. Мы также обеспокоены вспышками новых мутировавших вариантов вируса, которые могут быть более заразными, и что многие вернутся в Норвегию после Рождества из стран с гораздо более высоким уровнем инфицирования, чем у нас", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Напомним, ранее в Норвегии продлили карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Норвегии запретило сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций.