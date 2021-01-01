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У Норвегії на третій день знайшли тіло загиблого від зсуву грунту

Норвегія, П'ятниця 01 січня 2021 21:52
У Норвегії на третій день знайшли тіло загиблого від зсуву грунту
Фото: пошукова операція в Норвегії (nrk.no)
Автор: Роман Тверденко

В Норвегії рятувальники знайшли тіло одного загиблого в результаті зсуву грунту неподалік Осло. Ще дев'ять осіб залишаються зниклими без вісті.

Про це повідомляє NRK.

Тіло загиблого знайшли вдень у п'ятницю під час рятувальної операції. Поліція не стала уточнювати дані про загиблого.

До вечора пошукова операція була припинена через темряву. У суботу роботи продовжать на тому ж місці. Без вісті зниклими досі вважаються дев'ять осіб.

Зсув у муніципалітеті Джердрум стався вдень у середу, 30 грудня. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків. Понад 1000 жителів евакуйовано. Ще 1,5 тисячі осіб можуть бути змушені покинути свої будинки, оскільки ще існує загроза зсувів.

Також, в Норвегії ввели вимога, за яким всі, хто в'їжджає в країну повинні здати тест на коронавірус. Норма набуде чинності в суботу, 2 січня.

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