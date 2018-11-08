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У Норвегії після зіткнення танкера з фрегатом зупинилися заводи

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 16:07
Фото: аварія фрегата і танкера (twitter.com/TimDotChoi)
Фото: аварія фрегата і танкера (twitter.com/TimDotChoi)

Найбільший нафтовий термінал і газовий завод зупинилися після інциденту

В Норвегії після зіткнення нафтового танкера з військовим фрегатом Helge Ingstad закрилися кілька нафтових і газових заводів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що аварія призвела до закриття великого експортного терміналу з прийому північноморської нафти, який належить компанії Equinor. Крім того, на невизначений термін зупинився газовий завод Kollsnes, потужність якого становить 144,5 млн кубометрів на добу. Завод постачає продукти переробки газу до Великобританії та країн Європи.

Також повідомляється, що видобуток сировини на платформі Troll A теж було припинено, як і на родовищах Oseberg і Grane.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Норвегії фрегат повертався з навчань НАТО і зіткнувся з танкером, в результаті інциденту постраждали 8 людей. Після аварії на фрегат Helge Ingstad стала надходити вода, і корабель міг затонути, екіпаж було евакуйовано.

Зазначимо, сьогодні польська державна компанія PGNiG підписала 24-річний контракт на поставку зрідженого природного газу з американською компанією Cheniere Energy.

 

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