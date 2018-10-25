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В Норвегии сегодня стартуют крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

Новости » Политика    25.10.2018 - 09:30
Фото: военные учения (belvpo.com)
Фото: военные учения (belvpo.com)

В учениях примут участие около 50 тыс. личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров

В Норвегии сегодня, 25 октября, начинаются крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018. Об этом сообщается на сайте альянса, передает РБК-Украина.

Как отмечается, маневры будут проходить на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

"В воздухе, на суше и на море - около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать сообща, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников в рамках крупнейших учений НАТО в последние годы", - сообщили в альянсе.

В масштабных учениях примут участие войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.

Кроме того, К Trident Juncture привлекут 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал влияние "российской угрозы" на военные учения Североатлантического альянса.

По его словам, военные учения Trident Juncture было запланировано пять лет назад и не они не связаны непосредственно с обострением в отношениях западных стран и России, хотя поведение Москвы при планировании маневров учитывалось.

Также сообщалось, что участие Германии в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture-2018 будет стоить немецким налогоплательщикам около 90 миллионов евро.

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