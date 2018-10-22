Участь у навчаннях НАТО Trident Juncture буде коштувати Німеччині 90 млн євро

Фото: військові навчання (belvpo.com)

Більше половини цієї суми отримає Норвегія

Участь Німеччини у великомасштабних навчаннях НАТО Trident Juncture-2018 буде коштувати німецьким платникам податків близько 90 мільйонів євро. Це випливає з даних міністерства оборони ФРН, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, більше половини цієї суми отримає Норвегія, зокрема, за постачання продовольством і надання польових таборів. Інші гроші будуть витрачені на транспортування особистого складу та необхідних вантажів.

За словами представника міністерства оборони Німеччини, на майбутніх навчаннях Німеччина навмисне бере на себе провідну роль. Тим самим Берлін, серед іншого, має намір продемонструвати Вашингтону, що готовий брати на себе більше відповідальності у питаннях безпеки в Європі.

Зазначимо, вчення Trident Juncture пройдуть з 25 жовтня по 7 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і Північній Атлантиці. 10 тисяч з близько 50 тисяч учасників - представники бундесверу, при цьому 8 тисяч німецьких військовослужбовців будуть присутні безпосередньо на місці навчань. Крім того, в маневрах візьмуть участь близько 150 літаків і 60 кораблів, зокрема, авіаносець США "Гаррі Трумен".

НАТО називає ці маневри найбільшими з 1991 року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг визнав вплив "російської загрози" на військові навчання Північноатлантичного альянсу.

За його словами, військові навчання Trident Juncture заплановано п'ять років тому і не пов'язані безпосередньо з загостренням у відносинах західних країн і Росії, хоча поведінка Москви при плануванні маневрів враховувалося.