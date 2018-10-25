У Норвегії сьогодні стартують найбільші навчання НАТО з часів холодної війни

Фото: військові навчання (belvpo.com)

У навчаннях візьмуть участь близько 50 тис. особового складу з держав-союзників НАТО і країн-партнерів

В Норвегії сьогодні, 25 жовтня, розпочинаються найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture 2018. Про це повідомляється на сайті альянсу, передає РБК-Україна.

Як зазначається, маневри відбуватимуться на території скандинавської країни та поблизу її берегів з 25 жовтня по 7 листопада.

"У повітрі, на суші і на морі - близько 50 тисяч особового складу з держав-союзників НАТО і країн-партнерів перевіряють свою здатність діяти спільно, щоб захистити наше населення і території та стримати потенційних супротивників в рамках найбільших навчань НАТО в останні роки", - повідомили в альянсі.

У масштабних навчаннях візьмуть участь війська 29 країн-членів альянсу, а також Швеції та Фінляндії.

Окрім того, До Trident Juncture залучать 65 кораблів, 250 військових літаків та близько 10 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг визнав вплив "російської загрози" на військові навчання Північноатлантичного альянсу.

За його словами, військові навчання Trident Juncture заплановано п'ять років тому і не пов'язані безпосередньо з загостренням у відносинах західних країн і Росії, хоча поведінка Москви при плануванні маневрів враховувалося.

Також повідомлялося, що участь Німеччини у великомасштабних навчаннях НАТО Trident Juncture-2018 буде коштувати німецьким платникам податків близько 90 мільйонів євро.