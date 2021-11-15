В Норвегії виявили новий варіант Delta-штаму

У Норвегії виявили черговий варіант Delta-штаму. За останні місяці його реєструють в багатьох регіонах країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NRK .

Нова мутація отримала міжнародне позначення AY.63.

"У нас немає підстав стверджувати, що цей різновид має якісь особливі конкурентні переваги, тому ми не вважаємо його більш заразним, ніж звичайну версію Delta-штаму", - заявив старший співробітник Норвезького інституту охорони здоров'я Олав Хунгнес.

Зазначається, що наразі доказів неефективності вакцин проти виявленої мутації немає.

Вперше новий варіант Delta-штаму виявили ще наприкінці червня поточного року, однак за останні місяці хвороба поширилась країною, у зв’язку з чим сьогодні випадки зараження фіксують в багатьох регіонах Норвегії.