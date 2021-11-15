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В Норвегії виявили новий варіант Delta-штаму

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Понеділок 15 листопада 2021 15:26
В Норвегії виявили новий варіант Delta-штаму Фото: в Норвегії виявили новий варіант Delta-штаму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Норвегії виявили черговий варіант Delta-штаму. За останні місяці його реєструють в багатьох регіонах країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NRK.

Нова мутація отримала міжнародне позначення AY.63.

"У нас немає підстав стверджувати, що цей різновид має якісь особливі конкурентні переваги, тому ми не вважаємо його більш заразним, ніж звичайну версію Delta-штаму", - заявив старший співробітник Норвезького інституту охорони здоров'я Олав Хунгнес.

Зазначається, що наразі доказів неефективності вакцин проти виявленої мутації немає.

Вперше новий варіант Delta-штаму виявили ще наприкінці червня поточного року, однак за останні місяці хвороба поширилась країною, у зв’язку з чим сьогодні випадки зараження фіксують в багатьох регіонах Норвегії.

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