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Норріс виграв дощову кваліфікацію в Сан-Паулу з провалом "Ред Булла"

Фото: Ландо Норріс підкорив дощову Бразилію (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Макларена" Ландо Норріс стартуватиме першим на автодромі "Інтерлагос" у бразильському Сан-Паулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Британець показав найкращий час за підсумками перенесеного зі суботи заїзду. Він проїхав коло в непростих метеоумовах за 1:23.405 хвилини.

Після першого сегменту вибули пілот "Кік Заубера" Чжоу, Хюлькенберг із "Хааса", Колапінто ("Вільямс"), гонщик "Хааса" Берман і Хемілтон із "Мерседеса". Натомість у другій частині завершили боротьбу пілот "Альпін" Гаслі, Сайнс ("Феррарі"), обидва представники "Ред Булла" – Перес і Ферстаппен, а також Боттас із "Кік Заубера".

У третьому сегменті кваліфікації після перших спроб у лідери вийшли пілоти "Макларена" Норріс і Піастрі, дует яких розбив гонщик "Вільямса" Албон. Утім, у середині відрізку з кермуванням не впорався досвідчений Алонсо ("Астон Мартін"), тож сесію укотре перервали червоним прапором.

За час вимушеної паузи погодні умови погіршилися. Після відновлення сесії ніхто з гонщиків не зміг покращити час, а потім Албон жорстко в'їхав у бар'єри та спровокував чергову зупинку кваліфікації. Новий старт дозволив більшості пілотів покращити час – Норріс конвертував проміжний поул у перше місце на стартовій решітці, а компанію йому там складе співвітчизник Расселл ("Мерседес").

Далі сенсаційно розташувалися гонщик РБ Цунода та Гаслі ("Альпін"). Доповнили топ-10 пілот РБ Лоусон, Леклер із "Феррарі", Албон, Алонсо та Стролл (обидва – "Астон Мартін"). Ферстаппен стартуватиме з 17-ї позиції, оскільки змінив елементи боліда перед етапом.

Гран-прі Сан-Паулу відбудеться в неділю, 3 листопада. Старт призначений на 17:30 за київським часом. Тривалість – 71 коло.

До слова, раніше Норріс тріумфував у спринті Сан-Паулу з дублем "Макларена".

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