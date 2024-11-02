Норріс виграв спринт Сан-Паулу з дублем "Макларена": Ферстаппен мінімізував втрати подіумом

Британський пілот "Макларена" Ландо Норріс тріумфував у короткому заїзді на бразильській трасі "Інтерлагос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту .

На перших метрах дистанції фаворити зберегли стартові позиції. Найактивнішим був гонщик "Ред Булла" Ферстаппен, який взявся пресингувати Леклера ("Феррарі") в боротьбі за третє місце.

Поступово монегаск зміг стабілізувати перевагу над чинним чемпіоном. Однак, той продовжив триматися поруч завдяки DRS. Тим часом Норріс безуспішно намагався наздогнати партнера по команді Піастрі. На 18-му колі Ферстаппен таки пройшов Леклера.

Тим часом проблеми з двигуном "Хааса" німця Хюлькенберга змусили діяти "Макларен". Британська стайня наказала пілотам обмінятися позиціями в очікуванні сейфтікару. І справді, щойно Норріс пройшов Піастрі, як стюарди активували режим віртуального автомобіля безпеки.

Цей крок дирекції гонки фактично зірвав камбек Ферстаппена. Нідерландець виглядав цілком здатним нав'язати конкуренцію обом пілотам "Макларена". Та після відновлення гонки триразовий чемпіон світу отримав замало часу, щоб реалізувати потенціал.

Отже, Норріс набрав 8 очок за перемогу та скоротив відставання від Ферстаппена в загальному заліку гонщиків на два пункти. Піастрі здобув 7 очок. Доповнили топ-8 Леклер, пілот "Феррарі" Сайнс, Расселл ("Мерседес"), Гаслі з "Альпін" і Перес на "Ред Буллі".

Класифікація спринту Гран-прі Сан Паулу-2024: