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Норрис выиграл дождевую квалификацию в Сан-Паулу с провалом "Ред Булла"

Фото: Ландо Норрис покорил дождливую Бразилию (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Макларена" Ландо Норрис стартует первым на автодроме "Интерлагос" в бразильском Сан-Паулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Британец показал лучшее время по итогам перенесенного с субботы заезда. Он проехал круг в непростых метеоусловиях за 1:23.405 минуты.

После первого сегмента выбыли пилот "Кик Заубера" Чжоу, Хюлькенберг из "Хааса", Колапинто ("Уильямс"), гонщик "Хааса" Берман и Хэмилтон из "Мерседеса". Во второй части завершили бортьбу пилот "Альпин" Гасли, Сайнс ("Феррари"), оба представителя "Ред Булла" – Перес и Ферстаппен, а также Боттас из "Кик Заубера".

В третьем сегменте квалификации после первых попыток в лидеры вышли пилоты "Макларена" Норрис и Пиастри, дуэт которых разбил гонщик "Уильямса" Албон. Впрочем, в середине отрезка с управлением не справился опытный Алонсо ("Астон Мартин"), поэтому сессию в очередной раз прервали красным флагом.

За время вынужденной паузы погодные условия ухудшились. После возобновления сессии никто из гонщиков не смог улучшить время, а затем Албон жестко въехал в барьеры и спровоцировал очередную остановку квалификации. Новый старт позволил большинству пилотов улучшить время – Норрис конвертировал промежуточный поул в первое место на стартовой решетке, а компанию ему там составит соотечественник Расселл ("Мерседес").

Далее сенсационно расположились гонщик РБ Цунода и Гасли ("Альпин"). Дополнили топ-10 пилот РБ Лоусон, Леклер из "Феррари", Албон, Алонсо и Стролл (оба – "Астон Мартин"). Ферстаппен будет стартовать с 17-й позиции, поскольку заменил элементы болида перед этапом.

Гран-при Сан-Паулу состоится в воскресенье, 3 ноября. Старт назначен на 17:30 по Киеву. Продолжительность – 71 круг.

К слову, ранее Норрис триумфовал в спринте Сан-Паулу с дублем "Макларена".

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