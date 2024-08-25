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Норріс переграв Ферстаппена на Гран-прі Нідерландів Формули-1

Зандворт, Неділя 25 серпня 2024 17:43
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Норріс переграв Ферстаппена на Гран-прі Нідерландів Формули-1 Фото: Ландо Норріс закрутив інтригу в чемпіонаті (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Макларена" Ландо Норріс виграв домашній для чинного чемпіона Макса Ферстаппена з "Ред Булла" етап сезону-2024 Королеви автоспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції нідерландець випередив британського пілота в боротьбі за лідерство. Тим часом другий пілот "Макларена" Піастрі пропустив на третю позицію Расселла з "Мерседеса".

Після невдалого старту Норріс тримався поруч із Ферстаппеном, вичікуючи власного шансу на атаку. Поступово результати британця на колі стали кращими за суперника, тож на 18-му колі Норріс на тій же стартовій прямій віддав пілоту "Ред Булла" боржок.

Після першої хвилі піт-стопів сформувалася топ-6 у складі обох лідерів, а також Леклера ("Феррарі"), Расселла, Піастрі та Переса з "Ред Булла". На 40-му колі Піастрі пройшов гонщика "Мерседеса" та кинувся наздоганяти пілота "Феррарі", а згодом інший пілот Скудерії – Сайнс – зумів обігнати Переса.

На останніх колах Норріс наростив перевагу над Ферстаппеном до понад 20-ти секунд, а на фініші ще й показав найшвидше коло в гонці та отримав важливий додатковий бал у, вочевидь, боротьбі за титул із нідерландцем. Третім фінішував Леклер.

Доповнили топ-10 Піастрі, Сайнс, Перес, Расселл, Хемілтон ("Мерседес"), гонщик "Альпін" Гаслі та пілот "Астон Мартіна" Алонсо. У загальному заліку пілотів Ферстаппен залишається лідером (295 очок), але Норріс зумів скоротити відставання від нідерландця (225 пунктів).

Класифікація Гран-прі Нідерландів-2024:

  1. Ландо Норріс
  2. Макс Ферстаппен (+22.896)
  3. Шарль Леклер (+25.439)

До слова, раніше "Альпін" назвала другого пілота на наступний сезон.

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