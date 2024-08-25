Норрис переиграл Ферстаппена на Гран-при Нидерландов Формулы-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

На первых метрах дистанции нидерландец опередил британского пилота в борьбе за лидерство. Тем временем второй пилот "Макларена" Пиастри пропустил на третью позицию Расселла из "Мерседеса".

После неудачного старта Норрис держался рядом с Ферстаппеном, выжидая своего шанса на атаку. Постепенно результаты британца на круге стали лучше соперника, поэтому на 18-м круге Норрис на той же стартовой прямой вернул пилоту "Ред Булла" должок.

После первой волны пит-стопов сформировалась топ-6 в составе обоих лидеров, а также Леклера ("Феррари"), Расселла, Пиастри и Переса из "Ред Булла". На 40-м круге Пиастри прошел гонщика "Мерседеса" и бросился догонять пилота "Феррари", а затем другой пилот Скудерии – Сайнс – сумел обогнать Переса.

На последних кругах Норрис нарастил преимущество над Ферстаппеном более 20-ти секунд, а на финише еще и показал самый быстрый круг в гонке и получил важный дополнительный балл, очевидно, борьбе за титул с нидерландцем. Третьим финишировал Леклер.

Дополнили топ-10 Пиастри, Сайнс, Перес, Расселл, Хэмилтон ("Мерседес"), гонщик "Альпин" Гасли и пилот "Астон Мартина" Алонсо. В общем зачете пилотов Ферстаппен остается лидером (295 очков), но Норрис сумел сократить отставание от нидерландца (225 пунктов).

Классификация Гран-при Нидерландов-2024: