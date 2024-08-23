Середняк Формули-1 обрав другого пілота на сезон-2025
Французько-британська стайня "Альпін" узяла Джека Дуена на роль бойового пілота на наступний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X команди.
21-річний австралієць пішов на підвищення. Упродовж двох років він був резервним гонщиком "Альпін".
Дуен буде напарником П'єра Гаслі. Молодий пілот замінить в команді француза Естебана Окона, який перейде в "Хаас". Наразі контракт австралійського гонщика підтверджений на сезон-2025.
У нинішньому сезоні Дуен двічі взяв участь у вільних практиках Формули-1. Він сів у болід "Альпін" у Канаді та Великій Британії.
Хто такий Джек Дуен
Уродженець Голд-Коста, син 5-разового чемпіона MotoGP Міка Дуена. Прийшов у картинг в 9 років, змагався у різних азійських і європейських серіях.
Двічі став віце-чемпіоном азійської F3 (2019, 2020), а в 2021 році фінішував другим у сезоні Формули-3. Торік завершив на третій сходинці сезон Формули-2. У 2017-2021 рр. належав до академії "Ред Булла", а в 2022-му потрапив у структуру "Альпін".
Цьогоріч вирішив не виступати в молодших серіях, щоб зосередитися на ролі резервного пілота. Номер боліда на рівні F1 – 61.
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