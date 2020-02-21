Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены, - МВД

После размещение эвакуированных из Китая в Новых Санжарах на территории медицинского центра обеспечены все условия санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Сообщается, что эвакуированных из города Ухань граждан (102 человека) разместили в отдельном здании с ограниченным доступом.

"Для обеспечения функционирования санатория его коллектив работает в штатном режиме. С эвакуированными пассажирами самолета работают 2 врача и медицинская сестра, которые обеспечивают контроль здоровья. Им также обеспечено трехразовое питание и время для отдыха и восстановления сил, - говорится в сообщении.

Для них организовали отдельное питание, доставку которого проводят с учетом всех норм эпидемиологической безопасности.

Кроме того, водоснабжение и канализация здания изолированы.

Напомним, сегодня, 21 февраля, после размещение эвакуированных из Китая в Новых Санжарах почти 400 детей не пришли в школы. Родители начала забирать детей со школы еще вчера. По словам директора школы Николая Решетило, сегодня с 900 школьников не пришли почти 400.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что паника вокруг коронавирус в Украине связана, в том числе, и с информационной войной. Он также добавил, что паника продолжит раскачиваться.

"Я предполагаю, что провокации продолжатся. Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы сломить населения, посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил он.