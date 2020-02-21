Всі норми режиму карантину у Нових Санжарах забезпечені, - МВС

Після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах на території медичного центру забезпечено усі умови санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки режиму карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Зазначається, що евакуйованих із міста Ухань громадян (102 особи) розмістили в окремій будівлі з обмеженим доступом.

"Для забезпечення функціонування санаторію його колектив працює у штатному режимі. З евакуйованими пасажирами літака працюють 2 лікарі та медична сестра, які забезпечують контроль здоров’я. Їм також забезпечено триразове харчування та час для відпочинку та відновлення сил, - йдеться у повідомленні.

Для них організували окреме харчування, доставлення якого проходить з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки.

Крім того, водопостачання та каналізація самої будівлі ізольовані.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах майже 400 дітей не прийшли до школи. Батьки почала забирати дітей зі школи ще вчора. За словами директора школи Миколи Решетила, сьогодні з 900 школярів не прийшли майже 400.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що паніка навколо коронавірусу в Україні пов'язана, в тому числі, і з інформаційною війною. Він також додав, що паніка продовжить розгойдуватися.

"Я припускаю, що провокації продовжаться. Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, щоб створити паніку, щоб зломити населення, посіяти серед нас недовіру та розбрат", - заявив він.